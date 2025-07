Aria Rooftop - Firenze

Il Ristorante Aria Rooftop by Iside De Cesare si trova a Firenze all’interno del Tivoli Palazzo Gaddi Hotel & Resort, una dei pochi rooftop panoramici della città. Ad animare la cucina del locale c’è la chef Iside De Cesare, dove bellezza, gusto e scoperta si fondono in un’esperienza unica in chiave moderna con un’offerta gastronomica ad hoc. Iside De Cesare offre un approccio contemporaneo alla cucina italiana e toscana, dimostrando grande rispetto per le tradizioni e la tecnica, ma anche per gli ingredienti di qualità e delle produzioni sostenibili. Da non perdere anche la degustazione di ricette toscane classiche come la pappa al pomodoro o la salsa di fegatini che la Chef rilegge con la sua creatività e ricercatezza trasformando l’una in un piatto plin e l’altra in un gelato con brioche e nocciole. Da segnalare inoltre il manzo, sedano rapa e caffè, tra gli antipasti, il minestrone, consommé alle erbe, gnocchi di patate arrostite, tra i primi, e la faraona toscana farcita, fichi e nduja, tra i secondi.

