Avignonesi, Docg Nobile di Montepulciano Late Release 2015

È da poco entrato a far parte del portafoglio etichette di Avignonesi il Nobile di Montepulciano Late Release, un’edizione limitata a sole 9.000 bottiglie. Per l’annata 2015 della Late Release, Avignonesi e Bonvini 1909 (celebre tipografia milanese) hanno unito le loro forze per un progetto che ha anche un sapore artistico. A firmare l’etichetta, infatti, c’è Carlo Stanga, illustratore e architetto di fama internazionale, che ha reinterpreto Le Capezzine, la storica tenuta sede di Avignonesi: una grande vite si intreccia a figure e oggetti della tradizione agricola, sullo sfondo delle colline e degli edifici della tenuta, con Montepulciano in lontananza. Il Nobile di Montepulciano Late Release 2015 è un Sangiovese in purezza, maturato in legno per 18 mesi, e affinato per 10 anni in bottiglia. Il suo bagaglio aromatico rimanda all’amarena e alla prugna mature, con tocchi di sottobosco, tabacco, fiori appena appassiti, spezie e lampi di macchia mediterranea. In bocca il sorso è generoso e rotondo, dai tannini fitti e articolati e dal finale persistente su ritorni speziati. Riconosciuta come una delle cantine biologiche/biodinamiche più significative del panorama vitivinicolo italiano, Avignonesi è una Società Benefit, impegnata in un modello di impresa fondato su sostenibilità, responsabilità sociale e rispetto per la terra e produce complessivamente 512.000 bottiglie da 177 ettari a vigneto.

(fp)

Copyright © 2000/2025