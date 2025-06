Borgogno, Docg Barolo Liste 2020

Il Barolo Liste 2020 di Borgogno possiede aromi che rimandano ai fiori leggermente appassiti e ai piccoli frutti rossi, con cenni balsamici, speziati ed affumicati. In bocca il sorso è scorrevole e succoso, dal tannino definito e dal finale lungo caratterizzato da lampi agrumati. Borgogno, che rappresenta uno dei marchi storici della denominazione del Barolo con una storia che comincia addirittura nel 1761, oggi conta su oltre 52 ettari a vigneto in biologico - divisi tra Barolo (con i Cru Liste, Cannubi e Fossati), Alba (Bricco Bompè) e Monleale (nel tortonese) - per una produzione di 250.000 bottiglie. Dal 2008, Borgogno appartiene alla famiglia Farinetti ed è guidata da Andrea, il figlio di Oscar, che ha preservato, pur compiendo alcuni nuovi interventi - dal ritorno alla fermentazione in cemento alla certificazione biologica, per fare due esempi, oltre all’incremento della superficie vitata - l’impianto stilistico di stampo tradizionale della cantina con sede a Barolo. La famiglia Farinetti ha costituito nel tempo un vero e proprio gruppo vitivinicolo, mettendo assieme, aziende quali Fontanafredda e Casa E. di Mirafiore, Borgogno, appunto, la friulana Le Vigne di Zamò, Cantine del Castello di Santa Vittoria (nel Roero), San Romano (a Dogliani), Brandini (a La Morra), la veneta Serafini & Vidotto, la toscana Il Colombaio di Cencio e il progetto etneo Carranco, in joint venture con Francesco Tornatore.

(fp)

Copyright © 2000/2025