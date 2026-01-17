Bottega, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Dry Il Vino dei Poeti 2024

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Dry Il Vino dei Poeti 2024 si presenta alla vista di colore giallo paglierino brillante, con spuma a grana sottile, accompagnata da perlage persistente. I profumi rimandano alla crosta di pane, ai fiori di glicine, alla pera, alla banana e alla mela, ad introdurre un sorso rotondo, morbido e pieno, dal finale piacevolmente vivace su ritorni fruttati e su toni ammandorlati. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con il nome di “Distilleria Bottega”, l’azienda ha sede a Bibano di Godega nel trevigiano, e produce vini, liquori e grappe a marchio Alexander e Bottega, tra cui si distinguono le selezioni di mono-vitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato, evidentemente, sul Prosecco (declinato in oltre 30 referenze). L’azienda - che produce vini pure in Friuli Venezia Giulia - gestisce anche due cantine “rossiste”: in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove nascono Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega - condotta oggi da Barbara, Sandro e Stefano Bottega e che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A. - produce oltre 14 milioni di bottiglie di vino e distribuisce i propri prodotti in 160 paesi nel mondo, rappresentando un polo vitivinicolo significativo e dal solido impatto commerciale, valorizzato anche dagli elementi che vanno al di là del vino stesso a partire da un accurato packaging.

(fp)

