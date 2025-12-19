Buglioni, Doc Lugana Trebbiano Gabriella 2024

Dal mondo dell’abbigliamento a quello del vino. Questo è il passaggio compiuto da Mariano Buglioni patron della cantina che porta il suo nome, fondata nel 1993 a Corrubbio, piccola frazione del veronese, ma soltanto dal 2000 effettivamente produttiva con la prima vendemmia. Oggi, dalla cantina con sede nei pressi di San Pietro in Cariano escono complessivamente 230.000 bottiglie, ottenute da 60 ettari a vigneto. Sul mercato interno, l’azienda ha compiuto una scelta che potremmo definire “autarchica”, sfruttando esclusivamente i propri punti vendita: il winery-restaurant Locanda del Bugiardo, l’agri-relais Dimora del Bugiardo e la winery-osteria Osteria del Bugiardo, mentre sullo scacchiere dei mercati esteri si gioca una più classica partita. Ma non si tratta dell’unica scelta controcorrente. L’articolato portafoglio etichette si muove tra vini di impostazione più articolata e etichette più immediate, abbracciando la tradizione, con un tocco decisamente modernistico, ammiccante e per tutti i palati, e proponendo, anche per le tipologie più complesse, un approccio tendenzialmente “easy”. Come nel caso del Lugana Trebbiano Gabriella 2024, che possiede profumi di mela e pera, con tocchi di fiori di tiglio e leggeri rimandi alle erbe di campo. In bocca il sorso è immediatamente piacevole fragrante e scorrevole, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato che torna sul frutto.

