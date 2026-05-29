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L'Intervista

Renzo Cotarella: “il vino italiano ha già fatto le sue rivoluzioni, ora serve evolversi”

A WineNews, l’analisi di scenario dell’ad della storica famiglia Marchesi Antinori, tra i manager più autorevoli del settore a livello internazionale

A WineNews, Renzo Cotarella, ad della storica famiglia del vino italiano Marchesi Antinori e tra i manager più autorevoli a livello mondiale. La fase è complessa, ma “la situazione migliorerà. Serve lavorare sulla qualità, presidiare i mercati, capire cosa vuole il consumatore e comunicare il vino in modo corretto, semplificando e intervenendo sull’aumento dei prezzi”. “Piccole cose”, ma il vino ha già fatto le sue rivoluzioni ed ora serve evolversi. Conclude con una provocazione: “stiamo perdendo la socialità e il vino può favorirla. Chissà che, in futuro, non ce lo diano come medicina”.

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TAG: COMUNICAZIONE, MARCHESI ANTINORI, MERCATI, PREZZI VINO, RENZO COTARELLA, SOCIALITA'

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