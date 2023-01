Cantina Rotaliana, Doc Trento Extra Brut R

La Cantina Rotaliana si trova nel cuore della Piana Rotaliana, ai piedi delle Dolomiti, ed ha sede nel paese di Mezzolombardo. Fondata nel 1931 come Cantina Cooperativa di Mezzolombardo, l’attuale società nasce nel 1968 a seguito della fusione con un’altra realtà cooperativa della zona, l’Enologica Rotaliana. La nuova cantina sociale cambia il suo nome in Cantina Rotaliana di Mezzolombardo e, da subito, inizia a svolgere un ruolo economico di primo piano nella comunità del paese trentino, che continua anche oggi. Attualmente, mette insieme oltre 290 soci e fa parte della galassia Cavit, il gigante cooperativo del Trentino, che comprende: Cantina Sociale Roveré della Luna, Cantina di La-Vis, Cantina Sociale di Trento, Cantina Aldeno, Cantina Vivallis di Villalagarina, Agraria Riva del Garda, Cantina D’Isera, Cantina Mori Colli Zugna e Cantina Sociale Viticoltori in Avio. L’Extra Brut R, oggetto del nostro assaggio, è uno spumante ottenuto da sole uve Chardonnay, che riposa sui suoi lieviti almeno per 18 mesi. Una caratteristica quest’ultima, che lo colloca tra le bollicine da bersi giovani, per godere al massimo della sua fragranza fruttata. I suoi aromi sono infatti ben a fuoco e rimandano ai frutti bianchi con qualche cenno floreale e di crosta di pane. In bocca, domina una piacevole freschezza, esaltata da una effervescenza ben dosata, che dona al sorso continua ed immediata godibilità.

