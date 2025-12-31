Capezzana, una storia millenaria, e l’ultimo secolo guidato dai Conti Contini Bonacossi

La visione, tra passato e futuro, di una delle tenute storiche del Carmignano: “la rotta è tracciata, ma è fondamentale mettersi in discussione”. A WineNews le riflessioni di Filippo Contini Bonacossi, quarta generazione alla guida di Tenute di Capezzana, tra famiglia, clima, consumi e territorio. “Guidare un’azienda con mille anni di storia è una grande responsabilità, dove la qualità è riconosciuta ma va sempre migliorata. C’è una rotta indicata dalla scia millenaria e la nave va portata al sicuro, rimanendo aperti al cambiamento”.
