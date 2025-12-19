Castello Bonomi, Docg Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera Riserva 2011

Etichetta che rappresenta l’eccellenza di Castello Bonomi, la Cuvée Lucrezia Etichetta Nera è prodotta solo nelle annate più significative da sole uve Pinot Nero e matura sui lieviti almeno centoventi mesi. La versione 2011 si presenta di colore giallo paglierino dorato e brillante con perlage fitto e persistente ad anticipare un corredo aromatico dai rimandi ai fiori appena appassiti, al cedro candito, alla brioche, al miele, alla pasticceria e alla frutta esotica matura. Al palato il sorso si muove sapido, cremoso e fragrante, terminando in un finale persistente e dai tocchi delicatamente speziati. L’azienda Castello Bonomi, di proprietà dagli inizi del Nuovo Millennio della famiglia Paladin - che possiede vigneti e cantine anche in Veneto (Bosco del Merlo) e Toscana (Castelvecchi) costituendo il gruppo “Paladini Vigne e Vini” - si trova a Coccaglio, nel cuore della Franciacorta e conta su 32 ettari a vigneto per una produzione media di 200.000 bottiglie. Un progetto ormai ben consolidato e costruito, evidentemente, attorno alle bollicine lombarde che, specie nel recente passato, garantiscono un ritorno commerciale anche in proiezione internazionale. Un progetto moderno, che non ha dimenticato tuttavia le radici storiche dell’areale, con la zona morenica delimitata dai monti Orfano, Alto e dalle colline del Lago d’Iseo, nota per la sua produzione vinicola fin dalla seconda metà dell’Ottocento.

