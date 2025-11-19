“C’è troppa disinformazione sul vino: la sfida è fare campagne sul consumo corretto”

“In questi anni c’è stata una demonizzazione del vino, deleteria per tutto ciò che fanno i produttori. Dalla disinformazione sul Codice della Strada alla poca conoscenza scientifica in Ue, ai media che evidenziano più le negatività che le positività. L’assenza del vino nel “Pranzo della Domenica” su Rai 1 per la candidatura Unesco della cucina italiana? Una disattenzione da recuperare. E mi auguro che le istituzioni tornino a promuovere il vino in tutte le sue forme”. Così, a WineNews, il presidente Coldiretti Ettore Prandini. “La sfida è fare campagne di comunicazione sul consumo corretto”.

