L'Intervista

“Cina in fase di rallentamento economico. Il made in Italy piace, ma dobbiamo fare sistema”

Il giornalista Simone Pieranni, autore del libro “2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi”, traccia un ritratto del Paese, tra recessione e AI

“In un momento di rallentamento economico e disoccupazione giovanile, il Governo cinese punta ad incrementare i consumi interni e scommette sull’AI. L’immagine del food made in Italy in Cina è molto positiva: non è stato facile, perché i cinesi sono tradizionalisti a tavola. Ma è importante fare sistema e non muoversi a livello individuale, anche per il vino”. Questa la Cina vista da Simone Pieranni, giornalista, scrittore (il suo ultimo libro, “2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi” è arrivato finalista al Premio Strega) e podcaster con “Altri Orienti”.

