Cramele Recaş, Doc Recaş Feteasca Neagră Implicit 2024

Cramele Recaş situata all’estremità occidentale della regione rumena della Transilvania/Banato, non lontano da Timisoara, ha cominciato il suo nuovo percorso enologico nel 1999, quando l’intero patrimonio viticolo di quella che era una cooperativa statale è stato acquisito e modernizzato da tre famiglie precedentemente socie della cantina. Un ampio progetto che nel 2007 ha avuto un ulteriore impulso grazie all’adesione della Romania alla UE e i relativi finanziamenti, con un intervento radicale sul piano agronomico supportato dall’Università di Padova, che ha portato la superficie complessiva a vigneto dell’azienda rumena a 1.200 ettari. Dal 2005, invece, erano già stati avviati significativi cambiamenti sul piano enologico, apportati da un team di tecnici internazionale, formato dall’australiano Hartley Smithers, dalla spagnola Nora Iriate, dal neozelandese Matt O’Driscoll, dall’italiana Alice Lugli e dal rumeno Florin Voloaca, che hanno incrociato le loro esperienze provenienti sia dal Vecchio che dal Nuovo Mondo enoico, trasformando radicalmente l’approccio alla vinificazione in azienda. Ottenuta da uno dei vitigni locali a bacca rossa più noti e antichi della Romania, la Feteasca Neagră (ovvero la “Fanciulla Nera”) Implicit nella versione 2024 di Cramele Recaş mette insieme un bagaglio aromatico ben profilato con rimandi ai piccoli frutti rossi e alle spezie e un gusto vivace, fragrante e saporito.

