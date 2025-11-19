“Cucinare col cuore vuol dire condividere un’esperienza totalitaria con tutto il tuo ristorante”

“Cucinare col cuore vuol dire condividere un’esperienza totalitaria con tutto ciò che c’è nel tuo ristorante, dagli ingredienti alla brigata”: parole, a WineNews, di Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha conquistato Tre Stelle nella “Guida Michelin Italia” 2026, oggi, a Parma, portando il Belpaese a 15 tristellati, con la “neurogastronomia” del suo ristorante “La Rei Natura” nel resort Il Boscareto a Serralunga d’Alba, nelle Langhe del Barolo, della famiglia Dogliani. E dove il vino “è il compagno fedele della tavola, fondamentale per celebrare il territorio ed i nostri piatti”.
