Da Vittorio Cafè - Roma

È sbarcato a Roma, in piazza della Minerva, “Da Vittorio Café Roma”, la nuova destinazione del gusto firmata dalla celebre famiglia Cerea. L’indirizzo del piacere gastronomico e della convivialità è ospitato presso uno degli hotel più affascinanti della Capitale: l’“Orient Express” La Minerva. “Da Vittorio Café” è un locale “bomboniera” che si contraddistingue per un ambiente elegante, dove marmi e legni pregiati richiamano lo stile raffinato e il design che firmano tutti gli store Da Vittorio. Ma è soprattutto l’offerta, sia dolce che salata, a sedurre occhi e palato: soffici brioche, dolci mignon, torte monoporzione, cioccolato e gelato mantecato, ma anche sfiziosi toast e tramezzini. Dagli scaffali troneggiano inoltre i regali gourmet: dai lievitati stagionali come panettoni, colombe o la celebre Gioconda (lievitato soffice e fragrante, arricchito con gianduia, cioccolato e scorze d’arancia), fino ad arrivare al kit con cui preparare gli iconici paccheri “alla Vittorio” ai tre sughi.

(Cristina Latessa)

