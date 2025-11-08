Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Dal “no safe level” alle posizioni di Oms, Onu e Ue sul consumo moderato di vino

WineNews ne ha parlato con Sandro Sartor, presidente dell’Associazione Europea “Wine in moderation”, che diffonde la cultura del buon bere

Dal “no safe level” alle posizioni di Oms, Onu e Ue sulla distinzione tra abuso e consumo moderato di vino, dagli studi scientifici alle attività per promuovere la cultura del buon bere nel consumatore finale, anche attraverso la formazione degli operatori di settore: WineNews, ne ha parlato con Sandro Sartor, presidente dell’Associazione Europea “Wine Moderation”, nel lancio della piattaforma di formazione online per personale di cantina e Horeca “Digital Responsible Service Training”, con Consorzio Prosecco Doc, Federvini e Unione Italiana Vini - Uiv.

TAG: CONSUMO ZERO, OMS, ONU, SALUTE, SANDRO SARTOR, SCIENZA, WINE IN MODERATION

