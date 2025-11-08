Dal “no safe level” alle posizioni di Oms, Onu e Ue sul consumo moderato di vino

Dal “no safe level” alle posizioni di Oms, Onu e Ue sulla distinzione tra abuso e consumo moderato di vino, dagli studi scientifici alle attività per promuovere la cultura del buon bere nel consumatore finale, anche attraverso la formazione degli operatori di settore: WineNews, ne ha parlato con Sandro Sartor, presidente dell’Associazione Europea “Wine Moderation”, nel lancio della piattaforma di formazione online per personale di cantina e Horeca “Digital Responsible Service Training”, con Consorzio Prosecco Doc, Federvini e Unione Italiana Vini - Uiv.

