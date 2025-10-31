Dal passato al futuro: tra successi, ricordi, analisi e consigli per aspiranti enologi

A WineNews, Riccardo Cotarella, tra i più importanti enologi d’Italia e del mondo, si racconta. Dal suo passato, con la spinta ricevuta dal padre verso gli studi enologici, l’incontro con la famiglia Vaselli, poi quello con Robert Parker, il recente passaggio della sua azienda ai figli e i suoi successi nel settore, al presente della crisi (passeggera, per Cotarella) del vino e del tema dell’“enologia leggera”, ma guardando al futuro, con i suoi consigli a chi volesse, come lui, fare l’enologo: “un mestiere stupendo”.

