Dao Chinese Restaurant - Roma

Dao Chinese Restaurant è il punto di riferimento a Roma per chi desidera vivere un’autentica esperienza culinaria cinese, con uno sguardo alle nuove tendenze in arrivo dal Paese del Dragone. Il menu propone piatti che il titolare Jianguo Shu e lo chef Xue Denglong hanno recuperato dalla tradizione culinaria della Cina, come lo Zhaichang, piatto tipico cantonese a base di tagliatelle di riso condite con una salsa di sesamo, arachidi e soia. Sapori più decisi emergono nella zuppa agro-piccante con tofu, piselli, muer, bambu e uova e, per gli irrinunciabili del riso, da provare lo Long Zaifan, riso saltato con maiale marinato, gamberi croccanti, funghi e “rousong” (fili di carne di maiale soffiati). Nei secondi piatti, molto gettonati i gamberi piccanti, il suino alla Dong Po o l’anatra alla pechinese. La carta dei vini propone una notevole selezione di etichette provenienti dall’Italia e dall’estero, ma per un'alternativa non alcolica, sono presenti rinomati tè, come il tè bianco pai mu dan e il tè verde gunpowder.

(Cristina Latessa)

