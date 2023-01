Di Giovanna, Doc Sicilia Nero d'Avola Helios 2019

Cantina sita sulle falde del Monte Genuardo, tra le province di Palermo e Agrigento, Di Giovanna è una importante realtà familiare del vino siciliano, in forte crescita grazie allo spirito cosmopolita e all’attenzione rivolta alla valorizzazione del territorio, oltre che alla cura di vitigni autoctoni e internazionali e ad una visione della produzione, rigorosamente biologica, fatta di esperienza ma anche di coraggio di sperimentare. Tra i vini della proprietà si fa notare l’Helios rosso, un blend di uve Nero d’Avola e Syrah provenienti dal bellissimo vigneto “Paradiso”, posto su un pendio a 400 m s.l.m., caratterizzato da suoli misti di argilla e tufo. Dalla veste rosso rubino profondo, questo vino si presenta al naso intenso ed elegante, con immediate e piacevoli note di ciliegia nera, mora, viola e spezie dolci. Con l’ossigenazione il vino si mostra in tutta la sua complessità, con sentori di prugna, liquirizia, pepe nero, cannella, chiodi di garofano, anice stellato, macchia mediterranea e altre note balsamiche e mentolate. L’ingresso in bocca è fresco, con un tannino di grande carattere ma elegante e ben integrato. Al palato si apprezza un grande equilibrio e una complessità aromatica che conferma gli aromi percepiti al naso. Il finale, lungo, elegante ed estremamente piacevole, è su note floreali, di liquirizia dolce e cacao. Vino perfetto in abbinamento con carne alla brace e formaggi stagionati.

(Paolo Lauria)

