Drogheria Micheli - Rovereto (TN)

La Drogheria Micheli, dell'omonima famiglia, è in attività dal 1829 e rappresenta una vera e propria istituzione a Rovereto. Con un’ampia gamma di prodotti da drogheria tradizionale (spezie, aromi, essenze profumate) a cui si aggiunge una ricca scelta di specialità alimentari biologiche e una articolata selezione di vini italiani e internazionali.

COSA VENDE

Grigolli Bruno, Trentino Rosso Trilogia Riserva 2019 - € 29,00

Vino dai profumi intensi e dalla progressione gustativa solida e ricca

La Vigne, Vino Rosso La Vigne Vin de Garage 2020 - € 45,00

Blend a base di Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc d buona personalità

Dorigati, Teroldego Rotaliano Luigi 2021 - € 49,00

Morbido e profumato, è rosso immediatamente piacevole

Produttori del Barbaresco, Barbaresco 2021 - € 29,50

Etichetta dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e non solo in Piemonte

Ca’ La Bionda, Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2021 - € 26,50

Rosso dalle sensazioni aromatiche piacevolmente dolci e dalla beva senza scosse

Rainoldi, Valtellina Superiore Sassella Riserva 2021 - € 35,00

Rosso raffinato e dallo spiccato carattere, maturato in legno per due anni

Hauner, Salina Bianco 2024 - € 18,50

Uvaggio a base di Insolia e Catarratto dal timbro decisamente mediterraneo

Marquez de Murrieta, Rioja 2020 - € 32,00

Articolato blend a base di Tempranillo, Mazuelo, Graciano e Garnacha

Kaesler, Claire Valley Shiraz Stonehorse 2020 - € 29,00

Syrah australiano dal piglio intenso e potente

Domaine Faiveley, Mercurey Monopole 2022 - € 64,00

Rosso borgognone dal buon rapporto qualità/prezzo

COSA CONSIGLIA

Balter, Trento Brut Rosè - € 26,00

Spumante saporito e di beva disinvolta

Giulio Larcher, Trento Pas Dosè Blanc de Blanc 2018 - € 47,00

Uno Chardonnay in purezza di bella definizione aromatica e dalla beva fragrante

San Leonardo, Trento Brut Marchesi Guerrieri Gonzaga Cuvée Pietra 2020 - € 32,00

Ben eseguito questo Metodo Classico dallo stile tendenzialmente raffinato

Methius, Trento Brut Riserva 2019 - € 45,00

Una delle etichette simbolo della spumantistica trentina

Salizzoni, Trento Brut Nature Rhodium 2018 - € 48,00

64 mesi sui lieviti per questo blend a base di Chardonnay e Pinot Nero

Terre del Lagorai, Trento Brut Rosè Franz € 22,00

Piacevolmente morbido e profumato questo Rosé da Pinot Nero

Ferrari, Trento Brut Perlè Bianco 2016 - € 47,00

Chardonnay in purezza fragrante e non privo di complessità

Ferrari, Trento Extra Brut Perlè Nero 2018 - € 79,00

Metodo Classico da sole uve Pinot Nero di bella definizione

Ferrari, Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 - € 160,00

Senza inutili giri di parole l’etichetta più significativa della spumantistica trentina

Pojer e Sandri, Spumante Brut Rosè - € 27,50

Saporito spumante da Chardonnay e Pinot Nero di buona fragranza

