Drogheria Micheli - Rovereto (TN)

La Drogheria Micheli, dell'omonima famiglia, è in attività dal 1829 e rappresenta una vera e propria istituzione a Rovereto. Con un’ampia gamma di prodotti da drogheria tradizionale (spezie, aromi, essenze profumate) a cui si aggiunge una ricca scelta di specialità alimentari biologiche e una articolata selezione di vini italiani e internazionali.
(fp)
COSA VENDE
Grigolli Bruno, Trentino Rosso Trilogia Riserva 2019 - € 29,00
Vino dai profumi intensi e dalla progressione gustativa solida e ricca
La Vigne, Vino Rosso La Vigne Vin de Garage 2020 - € 45,00
Blend a base di Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc d buona personalità
Dorigati, Teroldego Rotaliano Luigi 2021 - € 49,00
Morbido e profumato, è rosso immediatamente piacevole
Produttori del Barbaresco, Barbaresco 2021 - € 29,50
Etichetta dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e non solo in Piemonte
Ca’ La Bionda, Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2021 - € 26,50
Rosso dalle sensazioni aromatiche piacevolmente dolci e dalla beva senza scosse
Rainoldi, Valtellina Superiore Sassella Riserva 2021 - € 35,00
Rosso raffinato e dallo spiccato carattere, maturato in legno per due anni
Hauner, Salina Bianco 2024 - € 18,50
Uvaggio a base di Insolia e Catarratto dal timbro decisamente mediterraneo
Marquez de Murrieta, Rioja 2020 - € 32,00
Articolato blend a base di Tempranillo, Mazuelo, Graciano e Garnacha
Kaesler, Claire Valley Shiraz Stonehorse 2020 - € 29,00
Syrah australiano dal piglio intenso e potente
Domaine Faiveley, Mercurey Monopole 2022 - € 64,00
Rosso borgognone dal buon rapporto qualità/prezzo
COSA CONSIGLIA
Balter, Trento Brut Rosè - € 26,00
Spumante saporito e di beva disinvolta
Giulio Larcher, Trento Pas Dosè Blanc de Blanc 2018 - € 47,00
Uno Chardonnay in purezza di bella definizione aromatica e dalla beva fragrante
San Leonardo, Trento Brut Marchesi Guerrieri Gonzaga Cuvée Pietra 2020 - € 32,00
Ben eseguito questo Metodo Classico dallo stile tendenzialmente raffinato
Methius, Trento Brut Riserva 2019 - € 45,00
Una delle etichette simbolo della spumantistica trentina
Salizzoni, Trento Brut Nature Rhodium 2018 - € 48,00
64 mesi sui lieviti per questo blend a base di Chardonnay e Pinot Nero
Terre del Lagorai, Trento Brut Rosè Franz € 22,00
Piacevolmente morbido e profumato questo Rosé da Pinot Nero
Ferrari, Trento Brut Perlè Bianco 2016 - € 47,00
Chardonnay in purezza fragrante e non privo di complessità
Ferrari, Trento Extra Brut Perlè Nero 2018 - € 79,00
Metodo Classico da sole uve Pinot Nero di bella definizione
Ferrari, Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015 - € 160,00
Senza inutili giri di parole l’etichetta più significativa della spumantistica trentina
Pojer e Sandri, Spumante Brut Rosè - € 27,50
Saporito spumante da Chardonnay e Pinot Nero di buona fragranza
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025