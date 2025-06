Drusian, Docg Valdobbiadene Superiore Brut Piumani 2022

Il Valdobbiadene Superiore Piumani 2022 profuma di mela, fiori di acacia e tocchi agrumati, infine di frutta secca. In bocca il sorso è disinvolto e immediatamente piacevole, dal finale fragrante e persistente ancora su toni che sanno di mela e frutta secca. L’azienda Drusian conta su 80 ettari di vigneti dislocati nell’areale di Conegliano Valdobbiadene - dove brilla il Cru di Cartizze, di cui la cantina con sede a Bigolino di Valdobbiadene possiede 3,5 ettari - per una produzione che supera il milione e mezzo di bottiglie annue, ottenute da una filiera produttiva totalmente chiusa in loco. Dal 1988, questa solida realtà è guidata da Francesco Drusian che ha impresso al suo percorso una svolta decisiva, ponendola tra i marchi più significativi della zona. Il portafoglio etichette aziendale - che è molto articolato e rappresenta una “variazione sul tema”, manco a dirlo, del Prosecco - è composto da varie linee: “Mete Eccelse” - con il Valdobbiadene Sui Lieviti, il 30 Raccolti, il Rive di Santo Stefano e il Rive di Bigolino; “Valdobbiadene” - con il Brut, l’Extra Dry, il Millesimato Dry e il Superiore di Cartizze; a cui si aggiungono il Valdobbiadene Piumani, il Valdobbiadene Frizzante Ruralia, il vino tranquillo Valdobbiadene Prosecco, il Prosecco Treviso Gujot, il Prosecco Treviso Coèr, il Prosecco Treviso Col Fondo, il Prosecco Frizzante, lo Spumante Dru el Crù e lo spumante rosato Rose Mari.

(fp)

