Enoteca OstiNati - Giarre (CT)

L’Enoteca Ostinati a Giarre nasce nel 2019 come enoteca a gestione familiare dei Destro. L’offerta selezionata da Giuseppe Destro spazia tra i vini del comprensorio, evidentemente, ma non manca anche un accurato sguardo verso altri luoghi del vino sia nazionali che fuori confine, con speciale attenzione verso la Francia. Un occhio attento non solo ai marchi già noti:
COSA VENDE
Château de Béru, Chablis Clos Béru Monopole 2020 - € 135,00
Vino di scintillante aromaticità e dal gusto sapido e vivace
Tanca Nica, Sicilia Zibibbo Soki Soki 2023 - € 60,00
Uno Zibibbo dal particolare carattere salino
La Stoppa, Vino Bianco Ageno 2020 - € 37,00
Bianco macerato a base di malvasia che matura in legno grande
Barbacan, Alpi Retiche Rosso Nebbiolo 2023 - € 28,00
Rosso valtellinese dalla beva disinvolta
Le Boncie, Toscana Rosso Sangiovese Le Trame 2021 - € 69,00
Uno dei più intriganti Sangiovese prodotti in Toscana
Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2017 - € 155,00
Vino non privo di rusticità ma capace di essere affascinante
Michele Satta, Toscana Rosso Syrah 2022 - € 59,00
Un Syrah dai profumi definiti e dal gusto solido e goloso
Allegrini, Veneto Rosso Corvina Veronese La Poja 2017 - € 115,00
Uno dei vini simbolo del Veneto enoico
Luigi Tecce, Campania Rosso Aglianico Purosangue 2018 - € 69,00
Vino austero coerente e dal forte carattere
Paternoster, Aglianico del Vulture Don Anselmo 2017 - € 49,00
Uno dei rossi lucani storicamente più significativi
COSA CONSIGLIA
Destro, Etna Dosaggio Zero Nerello Mascalese Saxanigra 2019 - € 26,00
Spumante ben realizzato dai profumi vivaci e dal gusto sapido
Pietrardita, Terre Siciliane Bianco Carricante Albavillae 2022 - € 33,00
Carricante, con una piccola quota di Catarratto e Minnella, di buona personalità
Tenuta di Fessina, Etna Carricante ’A Puddara 2020 - € 40,00
Forse uno dei migliori bianchi non solo dell’Etna ma dell’intero Bel Paese
Passopisciaro, Terre Siciliane Bianco Chardonnay Passobianco 2022 - € 30,00
Chardonnay fermentato e maturato per 6 mesi in legno grande
Maugeri, Etna Carricante 2023 - € 34,00
Fragrante nei profumi e nel sorso è bianco di buona esecuzione
Antonio di Mauro, Etna Rosato Nerello Mascalese Dusis 2022 - € 25,00
Profumi leggeri e sorso scorrevole per questo rosato ben eseguito
Eduardo Torres Acosta, Terre Siciliane Nerello Mascalese Arenaria 2021 - € 45,00
Rosso succoso e accogliente, maturato per un anno in tonneau e cemento
Mongibello, Etna Nerello Mascalese Animaecorpo 2017 - € 29,00
Rosso polposo e dagli aromi intensi
Calabretta, Terre Siciliane Rosso Nerello Mascalese Vigne Vecchie 2015 - € 33,00
Nerello Mascalese in purezza di bella forza caratteriale
Vecchio, Etna Nerello Mascalese Sciare Vive 2023 - € 27,00
Balsamico nei profumi che anticipano un sorso gustoso e scorrevole
