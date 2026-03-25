“Esiste uno “stile italiano” e virtuoso di bere vino e alcolici. Ed è importante affermarlo”

A WineNews, Alberto Mattiacci, ordinario di Economia all’Università La Sapienza di Roma, e responsabile dello studio “Consumo responsabile di bevande alcoliche: the Italian way” by Federvini. “I dati dimostrano la bonta del nostro modo di bere, legato al cibo e alla convivialità, che ci differenza dal resto del mondo. Oggi è tutto il mondo del beverage alcolico ad essere oggetto di attacchi, a volte anche sgangherati, ma ovviamente in Italia la sensibilità sul vino, per quello che rappresenta a livello economico e culturale, è alta”.

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