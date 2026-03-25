“Sul vino oggi pesano tanti fattori, ma continuiamo a supportarlo con tante risorse”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “focus su promozione, protezione e consapevolezza del valore del vino per l’Italia. Ci sono questioni contingenti, come l’emergenza trasporti ed energetica e l’aumento dei costi di produzione, altri strutturali, come il calo dei consumi che è in atto da 30 anni. Continueremo a sederci al tavolo del settore per trovare soluzioni puntuali, anche cambiando i livelli ed i modelli produttivi, ed a sostenere le aziende anche nella loro funzionalità, per esempio sostenendo il turismo del vino, ma non solo”.

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