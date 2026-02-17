Galileo Galilei, “lo” scienziato, che elogiava il vino e l’importanza di “saper bere” con misura

A WineNews, racconti e aneddoti con Giovanni Di Pasquale, vice direttore del Museo della Scienza e della Tecnica di Firenze “Galileo Galilei”. “Galileo amava la vita, e anche il vino, considerato come un “premio al viver meglio”. Era in linea con il pensiero classico, già derivanti dai Greci, dove il vino è visto come “pharmakon” e alleggerisce la vita, se bevuto responsabilmente. In quella che già i greci, la “sobria ebrietas”: ebbrezza leggera che addolcisce tutti i mali”.

