“Mercosur? Per gli operatori sarà fondamentale capire il meccanismo della riduzione del dazio”

“Con l’accordo del Mercosur si aprono una nuova era e un mercato di 700 milioni di consumatori che praticamente copre tutta l’America Latina. È fondamentale per gli operatori capire come funzionerà il meccanismo delle riduzioni del dazio sul vino, tra quello importato e quello esportato, perché i dazi andranno a scalare per diversi anni prima di essere azzerati. È importante, infatti, saper leggere questi accordi e i meccanismi di classificazione doganale del proprio prodotto”. Così, a WineNews, l’avvocato Piero Bellante del Foro di Verona e Ugivi-Unione Giuristi della Vite e del Vino.

Copyright © 2000/2026