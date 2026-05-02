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Il Commento

“Mercosur? Per gli operatori sarà fondamentale capire il meccanismo della riduzione del dazio”

La riflessione, a WineNews, dell’avvocato Piero Bellante riguardo all’accordo commerciale tra Ue e Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay

“Con l’accordo del Mercosur si aprono una nuova era e un mercato di 700 milioni di consumatori che praticamente copre tutta l’America Latina. È fondamentale per gli operatori capire come funzionerà il meccanismo delle riduzioni del dazio sul vino, tra quello importato e quello esportato, perché i dazi andranno a scalare per diversi anni prima di essere azzerati. È importante, infatti, saper leggere questi accordi e i meccanismi di classificazione doganale del proprio prodotto”. Così, a WineNews, l’avvocato Piero Bellante del Foro di Verona e Ugivi-Unione Giuristi della Vite e del Vino.

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TAG: ACCORDI COMMERCIALI, AMERICA LATINA, DAZI, EXPORT VINO, MERCOSUR, piero bellante

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