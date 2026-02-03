“Il modello virtuoso di partnership tra Parco di Pompei e Tenute Capaldo si può replicare altrove”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: “l’Italia ha tante storie così da raccontare, in tanti altri luoghi, che arriveranno. L’intreccio tra agricoltura e storia testimoniano che l’Italia è terra di 3.000 anni di contaminazioni culturali che ci hanno reso unici, ed il vino è un “principe” nel raccontare questo. E sono progetti che servono anche a promuovere il valore culturale e positivo del vino, che va consumato con responsabilità, e di cui dobbiamo tornare a parlare anche in questo senso, dopo che è stato messo sistematicamente sotto attacco”.

