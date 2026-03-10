“Forse il vino lo vendiamo troppo caro? E poi è considerato roba da vecchi. Ma mai arrendersi”

A WineNews le riflessioni di Oscar Farinetti, imprenditore, scrittore e produttore di vino, nel lancio del Barolo di Serralunga 2022, dedicato alla “Tenacia”. “In 4 anni nel mondo si è perso il consumo di 50 milioni di ettolitri di vino, quanto la produzione dell’Italia. Forse perchè ci siamo montati la testa con i prezzi, è giusto che una bottiglia di vino costi 3 o 4 volte una di olio? Chiediamocelo. Con i giovani dobbiamo cambiare narrazione. Oggi poi il 60% dell’umanità considera l’alcol dannoso: dobbiamo tornare a raccontare che bevendo meno vino, buono, e italiano, si vive più a lungo”.

