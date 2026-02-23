“L’agricoltura è una dimensione chiave per aiutare i territori e chi non ne ha le condizioni”

“Fare qualcosa che è buono ed è giusto, è l’unico metodo per guardare al futuro. È la visione di fondo dell’enciclica “Laudato Si’”: il pensarci insieme. Altrimenti c’è la logica del più forte, che è una logica distruttiva, e dove c’è solo competitività e sfruttamento. L’agricoltura, in questo senso, resta una dimensione chiave sia per i territori che per aiutare, ed è il giusto, chi non ne ha le condizioni”. Così, a WineNews, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei, alla “Slow Wine Fair” e “Sana Food”, oggi, a Bologna.

Copyright © 2000/2026