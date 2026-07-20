“Il legame tra vino e archeologia in Italia è fondamentale, rinnova una storia millenaria”

Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, incontrato al Parco Archeologico di Sibari, a “Vinitaly & The City” in Calabria, a Winenews. “Essere in un luogo dove l’archeologia si apre alla vita sociale, e farlo con il vino, significa continuare con una grandissima, millenaria storia di convivialità che caratterizza la nostra gente. Altre iniziative in sinergia tra cultura e agricoltura? Il nostro Ministero è un naturale alleato di quello guidato da Francesco Lollobrigida, ci saranno ancora tante iniziative fino a fine legislatura”.

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