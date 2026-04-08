“Il vino italiano, come in passato, troverà la spinta innovativa per superare una fase complessa”

A WineNews, Fabiola Sfodera, professore associato di economia e gestione delle imprese della Sapienza Università di Roma: “il sistema imprenditoriale del vino italiano ha già dimostrato capacità di innovazione nelle decadi precedenti quanto a comunicazione, qualità e tecnologia. Saprà trovarla anche in questo nuovo scenario di mercato”. E mentre l’orientamento dell’offerta vira dalla quantità alla qualità dei prodotti, anche il consumo, domani, “difficilmente aumenterà, ma diventerà più qualificato. Senza, necessariamente, diminuire ancora”.

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