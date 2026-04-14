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Il Commento

Tendenze, presente e futuro del vino a scaffale in Italia, con le insegne leader della gdo

A WineNews, Virgilio Romano (Circana), Eleanna Pizzinelli (Coop), Lorenzo Cafissi (New Princes), Marco Usai (Md) e Alberto Arcidiacono (Crai)

In Italia il mercato del vino nella grande distribuzione organizzata chiude il 2025 con segnali contrastanti: calano i volumi, mentre il valore resta abbastanza stabile, grazie ad un progressivo orientamento dei consumatori verso prodotti di fascia più alta. Questo è quanto analizzato, a WineNews, da Vinitaly 2026, da Virgilio Romano (Circana) e dalle insegne leader della gdo, Eleanna Pizzinelli (Coop), Lorenzo Cafissi (New Princes), Marco Usai (Md) ed Alberto Arcidiacono (Crai), che fotografano lo stato dell’arte del vino a scaffale, tra tendenze e strategie per il futuro.

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TAG: ALBERTO ARCIDIACONO, CIRCANA, CONSUMI, COOP ITALIA, CRAI, ELEANNA PIZZINELLI, GDO, GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, LORENZO CAFISSI, MARCO USAI, MD, NEW PRINCES, TENDENZE, VIRGILIO ROMANO

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