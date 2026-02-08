Il ruolo dell’eno-archeologia nello studio del vino, da migliaia di anni fa ad oggi

A WineNews, Attilio Scienza, professore di viticoltura all’Università di Milano e tra i massimi esperti di viticoltura al mondo. “Oggi abbiamo le fonti per risalire ai vitigni e alle forme di allevamento, allora, utilizzate a Pompei per fare il vino. Pompei è una metafora anche della viticoltura italiana, fatta di frontiere e confini: la viticoltura a Pompei è - inizialmente - portata dagli Etruschi, e non dai Romani, ed è stata un incontro di culture e vitigni. Tra Dna, semi, anfore e testimonianze scritte, si può ricostruire la vera viticoltura pompeiana, ripristinando la fondamentale simbiosi tra vite e piante arboree”.

