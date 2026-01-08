Vernaccia 175x100 manchette
Il Commento

L’Europa è davvero “la penisola occidentale dell’Asia, fondata sul vino”, sintetizzando Daverio?

Le riflessioni, a WineNews, di Claudio Martelli, politico, giornalista e conduttore tv, e Marcello Veneziani, firma per le maggiori testate italiane

Si può dire che l’Europa è “la penisola occidentale dell’Asia, fondata sul vino: è un dato oggettivo, noi siamo la cultura del vino”, sintetizzando Philippe Daverio in “Quattro conversazioni sull’Europa”? Sul tema, a WineNews, Claudio Martelli, politico, giornalista e conduttore televisivo, secondo cui l’Europa “è fondata sulla cultura. Anche del vino”, tra quelle di cibo, pesce e olive, e Marcello Veneziani, firma di molte testate italiane importanti che, tra i cardini dell’identità europea, insieme al vino, cita il pane: entrambi, “non a caso, evangelicamente importanti”.

