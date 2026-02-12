Puntare sulla qualità, e su una promozione diversa: la visione della Regione Toscana per il suo vino

Vernaccia 175x100 manchette
Il Commento

Le riflessioni del presidente Eugenio Giani, e dell’assessore all’Agricoltura, Leonardo Marras, al via della settimana delle “Anteprime di Toscana”. Con il supporto della Regione ad un settore che vede la Toscana tra i leader in Italia, con il vino che vale il 12% della produzione agricola, e vede a Dop il 97% della superficie vitata, contro il 65% della media nazionale.

TAG: ANTEPRIME DI TOSCANA, FIRENZE, GIANI, MARRAS, vino

