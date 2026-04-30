Health warnings e vino: “non accetteremo mai etichette che spaventano il consumatore”

“Non accetteremo mai etichette “condizionanti”. Perché non spiegano il prodotto: spaventano solo il consumatore. In Ue ci sono Paesi con interessi diversi, ma noi sul vino dobbiamo essere i primi a proteggerlo. Per questo abbiamo risposto con ricerche scientifiche dimostrando che l’allarmismo fine a sé stesso non c’è. Grazie all’Italia, con il supporto anche del Commissario Ue alla Salute Olivér Várhelyi, sta cambiando l’approccio nei confronti del vino”. Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, rispondendo a WineNews, nell’incontro, a Roma, con Várhelyi (ph: X/Olivér Várhelyi).

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