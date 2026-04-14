“Il fascino di vino, agroalimentare e cucina italiani vince anche il difficile contesto mondiale”

A WineNews, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: “il successo di Vinitaly, vetrina del made in Italy, dimostra che il fascino del vino, dell'agroalimentare e della cucina italiana vince anche il contesto internazionale difficile. La Cucina Italia è Patrimonio dell’Umanità Unesco, e il vino ne è parte significativa: sono emblemi del Belpaese ed abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere di tutelarli”. In questo contesto, l’imperativo per il vino tricolore è “resistere sui mercati in difficoltà”, guardando anche a “nuove vie, nuovi mercati e nuove opportunità”.

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