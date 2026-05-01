“Cocktails ed energy drink favoriti dalla demonizzazione del vino, questo è l’effetto sulla salute”

“Agroalimentare da record nell’export, ma imprese in difficoltà? Un paradosso che deriva dal fatto che non sempre ciò che viene venduto come italiano lo è veramente. Solo cancellando l’ultima trasformazione dal codice doganale il comparto avrebbe 23 miliardi di euro in più. Gli health warnings? La sfida dovrebbe essere sul corretto consumo, anche perché questa demonizzazione ha ridotto i consumi di vino e semmai favorito l’incremento di cocktails zuccherati e bevande energetiche”. Così, a WineNews, Ettore Prandini, presidente Coldiretti.

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