Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Il Commento

“Cocktails ed energy drink favoriti dalla demonizzazione del vino, questo è l’effetto sulla salute”

Tra health warnings, Italian Sounding e visione strategica dell’Ue sul comparto agricolo, a WineNews, il presidente Coldiretti, Ettore Prandini

“Agroalimentare da record nell’export, ma imprese in difficoltà? Un paradosso che deriva dal fatto che non sempre ciò che viene venduto come italiano lo è veramente. Solo cancellando l’ultima trasformazione dal codice doganale il comparto avrebbe 23 miliardi di euro in più. Gli health warnings? La sfida dovrebbe essere sul corretto consumo, anche perché questa demonizzazione ha ridotto i consumi di vino e semmai favorito l’incremento di cocktails zuccherati e bevande energetiche”. Così, a WineNews, Ettore Prandini, presidente Coldiretti.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: AGRICOLTURA UE, CODICE DOGANALE, Coldiretti, ETTORE PRANDINI, HEALTH WARNINGS, ITALIAN SOUNDING, VINO E SALUTE

Altri articoli