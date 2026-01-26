La menzione “Piemonte” nell’etichetta dei vini Doc e Docg si avvicina: parlano i Consorzi

Da “Grandi Langhe e il Piemonte del vino”, a Torino, la visione di Piemonte Land, che riunisce tutti i Consorzi del vino piemontese, guidata da Francesco Monchiero, dei Consorzi di Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, guidato da Sergio Germano, e di quello di Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, con il vicepresidente Filippo Mobrici, con l’appoggio dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, ai microfoni WineNews.
