Il Commento

La menzione “Piemonte” nell’etichetta dei vini Doc e Docg si avvicina: parlano i Consorzi

Da “Grandi Langhe e Piemonte del vino”, la vision di Piemonte Land, dei Consorzi Barolo e Barbaresco, Barbera d’Asti e Monferrato, e Regione Piemonte

Da “Grandi Langhe e il Piemonte del vino”, a Torino, la visione di Piemonte Land, che riunisce tutti i Consorzi del vino piemontese, guidata da Francesco Monchiero, dei Consorzi di Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, guidato da Sergio Germano, e di quello di Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, con il vicepresidente Filippo Mobrici, con l’appoggio dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, ai microfoni WineNews.

