Montepulciano celebra Francesco Redi, il primo medico dei Medici, che “promuoveva” il vino

A WineNews la professoressa Lorella Mangani, curatrice “Francesco Redi a Montepulciano. La cultura e la scienza del vino dopo Galileo”, che, nel 2027, concluderà le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di una delle più grandi figure del rinascimento, medico, biologo e tra gli autori del celebre ditirambo “Il Bacco in Toscana”, che elogiava Montepulciano, “che d’ogni vino è il re”, e che già più di cinque secoli fa ribadiva il ruolo positivo del vino nel benessere complessivo dell’uomo, con un consumo moderato.

