“Il vino italiano è in un momento difficile, calano le esportazioni, ed ancora di più i margini”

A WineNews, Lamberto Frescobaldi, presidente Uiv: “dobbiamo ridurre l’offerta, allargare i mercati e prendere decisioni importanti e forti. I dazi in Usa pesano, ma ha pesato di più l’Euro forte. La ricetta per ridurre l’offerta ? Ognuno ha la sua visione, gli interlocutori in Italia sono le Regioni, ma, in ogni caso, la legge della domanda e dell’offerta vale per tutti, dobbiamo riequilibrare le cose. E dobbiamo spingere di più sulla promozione, oggi l’Italia è ai vertici anche grazie all’Ocm: chiediamo che la promozione non venga tagliata per ridurre prodotto sul mercato, per esempio con distillazioni o estirpazioni pagate”.

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