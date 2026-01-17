Follador, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Brut Nani dei Berti 2024

Il Valdobbiadene Prosecco Rive di Col San Martino Nani dei Berti 2024 si mostra di colore giallo paglierino tenue e brillante, con perlage e spuma di grana fine. Al naso profuma di mela, fiori di acacia e mandorle, mentre in bocca è cremoso e tendenzialmente sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante, che ritorna piacevolmente sul frutto. Nasce nel 1970 la Follador Spumanti di proprietà dell’omonima famiglia e posta a Col San Martino, uno dei luoghi d’elezione degli spumanti ormai più affermati non solo in Italia ma nel mondo. Il portafoglio etichette aziendale è articolato ed è composto da 5 linee principali. La linea Signature con i millesimati “Cru Torri di Credazzo” Extra Dry, “Ruiol Castei” Extra Dry, “Rive di Col San Martino Nani dei Berti” Brut, “Fosélios” Brut, “Xzero” Extra Brut e Superiore di Cartizze; la Linea dei Prosecco a Doc Treviso caratterizzata da classici spumanti a vario dosaggio: Brut, Extra Dry e Dry; la linea degli spumanti millesimati ottenuta dai vigneti situati nelle pianure dell’area del Prosecco e composta da “Joani” Extra Dry e “Kleofe” Extra Brut Millesimato; la linea Rosé con il Prosecco “Laelia” Rosé Brut, lo Spumante Cuvée Rosé Brut e il Rosé “Vita Rosa” Legatura Spago; ed infine la linea dei vini frizzanti, a rappresentare gli spumanti più tradizionali e nativi del territorio, con il rosso fermo Cabernet “Ca’ dei Noni” a chiudere il cerchio.

