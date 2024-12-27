Follie a Villa Agrippina Gran Meliá - Roma

A Roma Follie è il ristorante di Villa Agrippina Gran Meliá al Gianicolo, nato nel 2012. Sul ponte di comando della cucina lo chef Alfonso D'Auria, che propone una cucina che tiene in alto il nome della tradizione italiana, soprattutto del Lazio e della Campania, terra e mare, riportandolo sul piatto in chiave moderna. Una tradizione fatta di sapori e non di forma, una sinfonia di prodotti della terra e di ingredienti che affondano le loro radici nell'antica tradizione culinaria romana, ma anche una cucina inclusiva, che reinterpreta materie prime, sapori e texture diversi e versatili. In piatti che spaziano anche nella mediterraneità da leggere e gustose creazioni a classici reinterpretati come la sfogliatella e il ragù, con un’attenzione rigorosa per la freschezza e la diversità a definire un chiaro riflesso dell’eredità culinaria del Bel Paese e una testimonianza della scena gastronomica romana, passando, appunto, dalla Carbonara alla tartare di pomodoro o alla sfogliatella riccia ripiena di agnello.

Copyright © 2000/2025