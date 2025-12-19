François Carillon, Aoc Puligny-Montrachet 1° Cru Champ-Gain 2022

Il Puligny-Montrachet Premier Cru Champ-Gain 2022 profuma di agrumi, fiori di acacia, pesca, mandorla e pietra focaia, con tocchi tostati e speziati. In bocca il sorso è sapido, dinamico e succoso, dallo sviluppo vivace e dal finale ben profilato. François Carillon ha iniziato a lavorare come agronomo nell’azienda di famiglia nel 1988, affiancando il padre Louis. Nel 2009, dopo la sua morte, François e il fratello Jacques hanno deciso di dividere in due parti le proprietà e di proseguire ciascuno il proprio percorso enoico. Così, nel 2010, François comincia a produrre ed imbottigliare in proprio. La cantina è situata nel villaggio di Puligny e i vigneti aziendali si trovano tutti nelle denominazioni Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet e Saint-Aubin, con una estensione complessiva di 16 ettari - da cui vengono ricavate 160.000 bottiglie all’anno in 21 cuvée - per il 90% coltivati a Chardonnay, mentre il resto è allevato a Pinot Nero e Aligoté. Il Domaine produce 16 denominazioni diverse, distribuite nei tre comuni dove sorgono le vigne aziendali. Nel proprio portafoglio etichette trovano quindi spazio 10 Premier Cru (3 Saint-Aubin, 3 Chassagne-Montrachet e 4 Puligny-Montrachet), 5 vini di villaggio (3 Puligny-Montrachet, 1 Saint-Romain e 1 Chassagne-Montrachet) e 5 vini regionali (Bourgogne Côte d’Or Chardonnay, Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir, Bourgogne Chardonnay, Bourgogne Aligoté, Mâcon-Igé).

