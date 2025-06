Gaja, Docg Barolo Sperss 2020

Il Barolo Sperss deve il suo nome a quello della proprietà di Angelo Gaja, ubicata a Serralunga d’Alba. La versione 2020, dopo 30 mesi di maturazione in legno, possiede aromi che spaziano dalle note di piccoli frutti rossi alle spezie, dai toni balsamici ai ricordi di cedro, dai cenni affumicati a quelli tostati. In bocca il sorso è ben profilato con il frutto ancora protagonista e con la fragranza acida a sostenere un finale persistente dai ritorni balsamici. Angelo Gaja per primo “osò” innovare la tradizionale enologia piemontese: dall’abbattimento delle rese per ettaro, al controllo della temperatura di fermentazione, all’uso di tappi sovradimensionati, all’affinamento in barrique, solo per fare alcuni esempi; praticamente ridisegnando il modo di concepire il vino con l’adozione di pratiche, oggi scontate, ma che agli inizi degli anni Ottanta risultarono letteralmente dirompenti. I vini a marchio Gaja, insieme a pochissimi altri, sono oggi gli unici capaci di stare “comodamente” nel gotha dell’enologia mondiale. Attualmente, l’azienda piemontese conta su 92 ettari di vigneto, per una produzione che sta sulle 350.000, e, nel frattempo, in azienda sono arrivati i suoi figli Gaia, Rossana e Giovanni. E poi ci sono le aziende fuori dal Piemonte: a Bolgheri (Ca’ Marcanda, dal 1996), a Montalcino (Pieve di Santa Restituta, dal 1994), nonché la “joint-venture” etnea Idda accanto a Graci (2017).

