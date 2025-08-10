Vernaccia 175x100 manchette
Il Commento

“Gli strumenti continuano a migliorare, il vino può crescere tanto con l’Ai”

A WineNews Giulia Eremita, specialista in marketing e comunicazione digitale ed esperta di intelligenza artificiale

A WineNews Giulia Eremita, specialista in marketing e comunicazione digitale ed esperta di intelligenza artificiale. “In Italia le aziende li utilizzano ancora poco, spesso in maniera individuale e cono a livello sistemico, ma dal marketing alla comunicazione, dalle vendite alla gestione dei dati, possono fare crescere tantissimo la produttività delle aziende”.

