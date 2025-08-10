“Gli strumenti continuano a migliorare, il vino può crescere tanto con l’Ai”

A WineNews Giulia Eremita, specialista in marketing e comunicazione digitale ed esperta di intelligenza artificiale. “In Italia le aziende li utilizzano ancora poco, spesso in maniera individuale e cono a livello sistemico, ma dal marketing alla comunicazione, dalle vendite alla gestione dei dati, possono fare crescere tantissimo la produttività delle aziende”.
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025