“In un momento di disordine, farmaceutica e agroalimentare danno forte impulso al made in Italy”

“Il momento è di disordine viziato dal disallineamento tra domanda e offerta: quando i dazi sono stati dichiarati c’è stata la rincorsa ad acquistare, poi una grossa frenata e di nuovo un’accelerata. Farmaceutica e agroalimentare stanno dando un forte impulso al made in Italy, senza il quale forse saremo in negativo. C’è poi il tema del cambio euro-dollaro, che porta la tariffa al 25% e i cui effetti sul prezzo del prodotto probabilmente si vedranno da adesso in avanti”. Così a WineNews Matteo Zoppas, presidente Ice.

