Il Commento

“BolognaFiere si è guadagnata un grande spazio sul vino, e vogliamo crescere all’estero”

A WineNews il presidente della fiera bolognese Gianpiero Calzolari: “le fiere non sono solo commercio, ma luoghi della politica economica di un Paese”

A WineNews, il presidente della fiera bolognese Gianpiero Calzolari: “le fiere non sono solo commercio, ma luoghi della politica economica di un Paese. Sul vino (con le partnership con Slow Wine per Slow Wine Fair, Fivi per il Mercato dei Vignaioli Indipendenti ed Excellence Sidi per la Champagne Experience, e con United Experience), come BolognaFiere, possiamo dire di avere un ruolo da protagonisti, giochiamo un ruolo molto dinamico e attivo sul mercato, in una sana e leale competizione come succede in tutti i comparti”.

TAG: BOLOGNAFIERE, CHAMPAGNE EXPERIENCE, FIVI, GIANPIERO CALZOLARI, SLOW WINE, vino

