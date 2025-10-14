Vernaccia 175x100 manchette
Il Commento

“La Pac post 2027 non piace perché presuppone l’assenza di una visione di carattere globale”

A WineNews, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, per parlare delle nuove sfide per l’agricoltura e l’agroalimentare

A WineNews, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, per parlare delle nuove sfide per l’agricoltura e l’agroalimentare. Tra una Pac post 2027 che “non piace perché presuppone l’assenza di una visione di carattere globale. L’Europa diminuisce, mediamente, le risorse di un 20%” e la manovra finanziaria 2026 del Governo italiano per la quale “ci aspettiamo la stessa attenzione degli ultimi anni verso la tenuta dei conti pubblici” utile a “risparmiare in interessi che, diversamente, Governo e cittadini dovrebbero pagare e liberare risorse da destinare alle sfide, in prospettiva”.

TAG: AGRICOLTURA, agroalimentare, Coldiretti, ETTORE PRANDINI, Europa, ITALIA, MANOVRA FINANZIARIA, PAC POST 2027

