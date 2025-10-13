Economia, guerre, salutismo, dazi: cosa frena di più il consumo del vino? Parola ai produttori

A WineNews le riflessioni di chi guida grandi e piccole aziende, realtà plurisecolari o più “giovani”, ma con una visione internazionale sui mercati che, in questa fase storica sono più complessi da leggere e difficili da affrontare: la parola a Francesco Monchiero (Monchiero Carbone), Alessia Antinori (Antinori), Silvano Brescianini (Barone Pizzini) e Francesco Ricasoli (Ricasoli 1141).
