Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Il Commento

Economia, guerre, salutismo, dazi: cosa frena di più il consumo del vino? Parola ai produttori

Francesco Monchiero (Monchiero Carbone), Alessia Antinori (Antinori), Silvano Brescianini (Barone Pizzini) e Francesco Ricasoli (Ricasoli 1141)

A WineNews le riflessioni di chi guida grandi e piccole aziende, realtà plurisecolari o più “giovani”, ma con una visione internazionale sui mercati che, in questa fase storica sono più complessi da leggere e difficili da affrontare: la parola a Francesco Monchiero (Monchiero Carbone), Alessia Antinori (Antinori), Silvano Brescianini (Barone Pizzini) e Francesco Ricasoli (Ricasoli 1141).

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ALESSIA ANTINORI, ANTINORI, BARONE PIZZINI, DAZI, FRANCESCO MONCHIERO, FRANCESCO RICASOLI, GUERRE, MERCATO, MONCHIERO CARBONE, RICASOLI 1141, SALUTISMO, SILVANO BRESCIANINI, vino

Altri articoli