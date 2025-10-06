“Il vino è sia diavolo che acquasanta, ci invita a smetterla con l’ossessione di dover decidere”

“Il vino è sia il diavolo che l’acquasanta, perché ci invita a smetterla di essere ossessionati dalla volontà di decidere se stare da una parte o dall’altra. Ci ricorda che bene e male, brutto e bello, vero e falso, si confondono e fondono insieme. Lo stesso Dioniso era “doppio”: inquietante ma anche affascinante. Se non comprendiamo questo, non capiamo il segreto e la bellezza del vino. Cosa ha in comune con l’arte? La capacità di sorprendere”. A dirlo a WineNews è Massimo Donà, scrittore, filosofo e musicista jazz.

